Трамп начал выводить американских военных из Германии, - Bild

Речь идет о выводе бригады Stryker, которая базируется в городе Вильзек (Бавария). Как сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, процесс перемещения военных и их семей планируется завершить в течение 6-12 месяцев.

Полного закрытия базы не предвидится: после сокращения на ней продолжат нести службу от 5 до 8 тысяч военнослужащих.

Всего в Германии сейчас дислоцировано около 40 тысяч американских военных. Из них примерно 16 тысяч базируются на полигоне Графенвер, и еще 10 тысяч - в Вильзеке. Вместе с гражданским персоналом и семьями в этом регионе проживает более 30 тысяч американцев.

Последствия для региона и безопасности

Мэр Вильзека Торстен Гредлер отметил, что такой шаг станет серьезным ударом для 6,5-тысячного города. Американское присутствие является критически важным для экономики этого региона, который считается одним из наименее развитых в Баварии.

В то же время американские источники издания отмечают, что это решение ослабляет восточный фланг НАТО в Европе, поскольку вместе с контингентом регион покидают командиры танков, пилоты и специалисты по вооружению.

Bild отмечает, что решение о сокращении военного присутствия может быть связано с недовольством президента США Дональда Трампа высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца. Ранее последний заявил, что Иран способен "унизить США" на переговорах по завершению конфликта.

Вывод войск США из Германии

Напомним, республиканцы призвали Трампа не выводить войска из Германии, а хотя бы просто перебросить их на Ближний Восток. Они считают, что США рискуют подорвать сдерживание и послать неправильный сигнал российскому диктатору.