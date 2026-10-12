"Европейский союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоресурсы, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме", - сказал Трамп.

Он утверждает, что сделал якобы правильный выбор в интересах американского народа.

Сделка Трампа и Путина

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о том, что Россия начнет поставки дизеля в США.

По его словам, в США "немедленно поставят" около 300 тысяч тонн дизеля. После этого объемы поставок будут увеличиваться.

После переговоров Москва сняла запрет на экспорт нефтепродуктов. Также российские чиновники заявили о том, что первые поставки российского дизеля в США могут пройти уже в октябре.

В свою очередь Вашингтон до апреля следующего года приостановил действие санкций, согласно которым был запрещен импорт российских энергоресурсов.