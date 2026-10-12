RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Трамп начал переводить стрелки на Европу после дизельной сделки с Путиным

17:39 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп на фоне сделки о поставке дизеля из России заговорил о том, что Европа тоже покупает российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.

"Европейский союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоресурсы, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме", - сказал Трамп.

Он утверждает, что сделал якобы правильный выбор в интересах американского народа.

Сделка Трампа и Путина

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о том, что Россия начнет поставки дизеля в США.

По его словам, в США "немедленно поставят" около 300 тысяч тонн дизеля. После этого объемы поставок будут увеличиваться.

После переговоров Москва сняла запрет на экспорт нефтепродуктов. Также российские чиновники заявили о том, что первые поставки российского дизеля в США могут пройти уже в октябре.

В свою очередь Вашингтон до апреля следующего года приостановил действие санкций, согласно которым был запрещен импорт российских энергоресурсов.

Американского лидера начали активно критиковать за такое решение даже республиканцы. В частности, сегодня, 12 октября, стало известно, что двухпартийная группа сенаторов призвала Трампа отменить свое решение о покупке дизеля у России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампДизтопливоВойна в Украине