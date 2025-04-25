Трамп побил антирекорд: почему его рейтинг на 100-й день хуже, чем у Байдена и Обамы
На 100-й день своего президентства Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США. Его рейтинг уступает даже его же показателям восемь лет назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
По данным последних опросов,общее одобрение эффективности работы Трампа на 100-й день составляет 44%, что на 5 пунктов ниже по сравнению с 49% в марте.
Это меньше, чем одобрение бывших президентов США Джо Байдена (54%), Барака Обамы (62%) и Джорджа Буша (63%) после 100-дневного срока их президентства. Более того, это на 1 пункт ниже по сравнению с 45% одобрения Трампа восемь лет назад.
Почему американцы недовольны Трампом
По данным издания, сейчас около 59% избирателей недовольны тем, как идут дела в стране. Однако это улучшение с момента окончания срока полномочий бывшего президента США Джо Байдена (68% недовольных), но хуже, чем четыре года назад в начале срока Байдена (53% недовольных).
Это также хуже, чем 100-дневный рубеж первого срока Трампа (53% недовольных). После его инаугурации в январе удовлетворение среди демократов сменилось на недовольство, и стало наоборот среди республиканцев.
Известно, что американцы недостаточно довольны экономической ситуацией в стране, поскольку 71% оценивают экономические условия негативно, а 55% говорят, что они ухудшаются для их семей.
Американцы также менее оптимистичны в отношении будущего, чем в начале первого срока Трампа. Исходя из первых 100 дней, 38% в целом и 75% республиканцев говорят, что испытывают вдохновение относительно следующих четырех лет. Для сравнения в 2017 году эти цифры составляли 45% и 84% соответственно.
К тому же, по данным опроса оказалось, что 8 из 10 избирателей обеспокоены политическими разногласиями (78%), тогда как примерно 7 из 10 считают то же самое относительно:
- здравоохранения (76%),
- государственных расходов (73%),
- рецессии (72%).
Две трети или меньше обеспокоены иммиграцией (66%), получением Ираном ядерной бомбы (66%), вторжением России в Украину (61%) и фондовым рынком (58%).
Рейтинг Трампа падает
Напомним, что на днях стало известно, что рейтинг общественного одобрения в США действий Дональда Трампа опустился до самого низкого уровня с момента его второй президентской каденции.
Американцы в частности демонстрируют обеспокоенность попытками главы государства расширить свою власть.
К тому же, в начале апреля были обнародованы данные трехдневного опроса Reuters/Ipsos. Эти опросы показали, что одобрение работы Трампа на посту президента снизилось на 2 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным 21-23 марта, и на 4 пункта ниже 47% одобрения, которое он имел вскоре после вступления в должность 20 января.
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