Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня с момента возвращения в Белый дом
Рейтинг общественного одобрения в США действий Дональда Трампа опустился до самого низкого уровня с момента его второй президентской каденции. Американцы демонстрируют обеспокоенность попытками главы государства расширить свою власть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, около 42% респондентов нового шестидневного опроса, проведенного институтом Ipsos, одобряли работу Трампа на посту президента Штатов. Это на один процент ниже, чем было в опросе Reuters/Ipsos, проведенном тремя неделями ранее.
А данные опроса среди американцев в течение нескольких часов после инаугурации Трампа 20 января давали 47%.
"Начало срока президентства Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки исполнительных указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения, такие как университеты и юридические фирмы", - говорится в публикации Reuters.
При этом западное информагентство обращает внимание, что рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем рейтинги, которые наблюдались в течение большей части президентства его предшественника-демократа (Джо Байдена) по данным опроса Reuters/Ipsos.
Вместе с этим текущая динамика свидетельствует, что многим американцам "неприятно", что Трамп "пытается наказать университеты, которые он считает слишком либеральными, и поставить себя председателем правления Центра Кеннеди, крупного театрального и культурного учреждения в Вашингтоне".
Около 83% из 4306 респондентов заявили, что президент США должен выполнять решения федерального суда, даже если он этого не хочет.
57% - в том числе одна треть республиканцев - не согласны с утверждением, что "это нормально, если президент США прекращает финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как университетом управляют".
Трамп, который утверждал, что университеты не в состоянии бороться с антисемитизмом в кампусе, ранее заморозил огромные суммы федеральных денег, выделенных для университетов в Штатах, включая более 2 миллиардов долларов только для Гарвардского университета.
66% респондентов заявили, что не считают, что президент должен контролировать главные культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры. Дело в том, что в марте Трамп приказал Смитсоновскому институту устранить "неподобающую" идеологию.
Опрос Reuters/Ipsos показал, что по ряду вопросов - от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права - американцы, которые не одобряют работу Трампа, превышают количество тех, кто одобряет каждый вопрос в опросе.
Так, 46% не одобряли работу Трампа по иммиграции, однако 45% респондентов - одобряли. Погрешность опроса составила около 2 процентных пунктов.
Кроме того, около 59% респондентов - в том числе треть республиканцев - заявили, что Америка теряет доверие на мировой арене.
Также отмечается, что три четверти респондентов (в том числе большинство республиканцев - 53%) сказали, что Трамп не должен баллотироваться на третий срок в США, при том, что Конституция США запрещает ему это делать.
Падение рейтинга Трампа
Напомним, в начале апреля были обнародованы данные трехдневного опроса Reuters/Ipsos. Они показали, что одобрение работы Трампа на посту президента снизилось на 2 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным 21-23 марта, и на 4 пункта ниже 47% одобрения, которое он имел вскоре после вступления в должность 20 января.
Отмечалось, что Трамп сталкивается с недовольством граждан его экономической и внешней политикой, скандалами в администрации и военной стратегией.
Добавим, по результатам последнего соцопроса КМИС (обнародован 1 апреля), украинцы все больше разочаровались в политике Трампа, и не прогнозируют ничего положительного от президента США в будущем.
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