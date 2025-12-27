Трамп планирует в скором времени позвонить Путину
В центре переговорной повестки вокруг войны в Украине оказался прямой контакт между Вашингтоном и Москвой, от которого, по сути, зависит дальнейшая логика возможного мирного процесса и его параметры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию POLITICO.
В пятницу, 26 декабря, Дональд Трамп в разговоре с американскими СМИ фактически дал понять, что ключевые решения по любому потенциальному соглашению между Украиной и Россией будут приниматься исключительно при его участии.
При этом особое внимание привлек его комментарий о предстоящем разговоре с Владимиром Путиным, которого Трамп упомянул отдельно, обозначив готовность к прямому диалогу в любой момент.
Разговор Трампа и Путина как ключевой фактор
По словам Трампа, именно он остается финальным арбитром любого мирного урегулирования. "У него ничего нет, пока я не одобрю", — сказал Трамп, комментируя предложения украинской стороны.
Именно возможный разговор Трампа с диктатором РФ рассматривается как определяющий момент для дальнейших шагов, тогда как остальные дипломатические контакты остаются вторичными и вспомогательными.
Украинские инициативы на втором плане
Ожидается, что Владимир Зеленский проведет встречу с Трампом во Флориде и представит новый 20-пунктный план мирного согласования, включающий, в частности, идею демилитаризованной зоны и вопрос гарантий безопасности со стороны США.
Однако в интервью Трамп продемонстрировал сдержанное отношение к этим инициативам и не стал заранее выражать поддержку.
Контакты с окружением Трампа
Заявления прозвучали на следующий день после разговора Зеленского со спецпосланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Украинская сторона охарактеризовала этот контакт как "хороший разговор", однако решающим фактором, как следует из риторики Трампа, остается именно его личное общение с Путиным.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп, комментируя инициативы по возможному мирному урегулированию, дал понять, что предложения, с которыми Владимир Зеленский намерен приехать на переговоры, не будут иметь реального веса без его согласия, подчеркнув, что окончательное решение по такому плану остается за ним.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 27 декабря проведут телефонные переговоры с участием европейских лидеров, цель которых — проинформировать партнеров о текущем состоянии переговорного процесса и согласовать дальнейшие подходы.