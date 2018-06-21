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Лондон занепокоєний через можливу зустріч Трампа і Путіна до саміту

НовиниПолітика    21.06.2018 - 04:18
Фото: Великобританія (pixabey)
Фото: Великобританія (pixabey)

Трамп і Путін можуть зустрітися до саміту НАТО

У Британії стурбовані можливою зустріччю президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна до саміту НАТО. Про це повідомляє The Times.

Так, саміт запланований на 11-12 липня в Брюсселі.

Повідомляється, що США хочуть встановити дату переговорів Трампа і Путіна або перед самітом НАТО, або вже після того, як президент США завершить свій візит до Великобританії.

Зазначено, що ймовірним місцем зустрічі може бути Відень, оскільки там знаходиться штаб-квартира ОБСЄ.

"Неясно, чи відбудеться ця зустріч до або після саміту НАТО та візиту Трампа до Великобританії. Очевидно, що для нас було б краще після", - розповів співрозмовник в британському уряді.

Він зазначив, що НАТО повинно обговорити нові заходи щодо стримування агресії РФ.

"Всі стурбовані тим, що відбувається і бояться за майбутнє альянсу", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАТО визнали прагнення України до набуття повноцінного членства в організації. Північноатлантичний Альянс надав Україні статус країни-аспіранта.

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Теги публікації: Володимир Путін, НАТО, Великобритания, Лондон, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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