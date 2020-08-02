Трамп не планує переносити вибори президента США, - Білий дім

Американський лідер Дональд Трамп не планує переносити вибори президента Сполучених Штатів Америки. Президентські вибори відбудуться у заплановані терміни - 3 листопада 2020 року.

Про це заявив представник Білого дому Марк Медоуз в ефірі телеканалу CBS.

Як пояснив Медоуз, в адміністрації президента виступають проти проведення загального голосування поштою.

"Все, про що йде мова, зводиться лише до одного - загальне голосування поштою. Це погана ідея для країни", - наголосиві він.

На його думку, такий формат проведення виборів спричинить затримку, адже влада може не впоратися з підрахунком бюлетенів.

Нагадаємо, цього тижня Трамп запропонував перенести президентські вибори, щоб уникнути голосування поштою. Трамп вважав, що такий формат голосування дозволить іншим країнам втручатися в американські вибори.

Однак, пізніше Трамп відмовився від ідеї перенесення виборів, але виступив проти голосування поштою.

Трамп вважає, що проведення голосування поштою дозволить Росії та Китаю підробити бюлетені та вплинути на результати президентських виборів в США.