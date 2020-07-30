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Трамп запропонував перенести вибори президента США

Вашингтон, Четвер 30 липня 2020 16:24
Трамп запропонував перенести вибори президента США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Трамп виступив проти голосування поштою

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував перенести президентські вибори, щоб провести голосування на дільницях. Він вважає, що з голосуванням поштою 2020 рік стане найбільш неточним та темним в історії США.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

За словами Трампа, голосування поштою буде великим збентеженням для США.

"В умовах загального голосування поштою ... чи не варто відкласти вибори?", - наголосив американський лідер.

Трамп пояснив, що голосування поштою буде катастрофічним лихом, адже стане легким шляхом для іноземного втручання в президентські перегони.

"Більш того, не буде точного підрахунку", - додав він.

Зазначимо, вибори президента цього року було призначено на 3 листопада. Вони стануть 59-ми президентськими перегонами в історії США. Головними кандидатами в президенти є чинний лідер країни Дональд Трамп та колишній віце-президент Джо Байден.

Нагадаємо, з імовірністю 91% Трамп програє на виборах своєму головному опоненту Байдену, про це свідчить прогноз видання The Economist; розроблена виданням модель прогнозує перемогу Байдена у 25 штатах, а Трампа - у 20.

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