Трамп на вопрос о дате ядерных испытаний США: всем большое спасибо

Китай, Четверг 30 октября 2025 06:07
UA EN RU
Трамп на вопрос о дате ядерных испытаний США: всем большое спасибо Иллюстративное фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Трамп не назвал дату, когда США начнут испытания ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politiko.

Трамп не ответил на вопрос о начале испытаний ядерного оружия в США.

В начале переговоров с Си Цзиньпином один из журналистов поинтересовался у президента США о причине распоряжения немедленно начать испытания ядерного оружия.

"Всем большое спасибо", - ответил на это Трамп.

О том, что президент США поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия, Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны.

"Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий", - написал Трамп.

Он отметил, что Россия занимает второе место по ядерному оружию, а Китай - третье с большим отрывом, однако Пекин уже в течение 5 лет сравняется с Москвой. Поэтому он и поручил начать испытания ядерного оружия США.

Договор о сокращении наступательных вооружений

Как писало РБК-Украина, в конце августа Дональд Трамп заявил, что США договариваются с Россией об ограничении количества ядерного оружия. Он добавил, что к диалогу хотя привлечь Китай.

Уже в сентябре российский диктатор Владимир Путин предложил добровольно соблюдать лимиты, которые ограничивают размер двух крупнейших ядерных арсеналов, если США сделают то же самое.

В начале октября Трамп одобрительно отозвался на идею Путина об ограничении размещения стратегических ядерных вооружений.

Договор о мерах по дальнейшему ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений, также известный как СНВ-III, Россия и США подписали в 2010 году.

Согласно положениям соглашения, через семь лет после вступления его в силу и в дальнейшем суммарные объемы вооруженных систем у каждой из сторон не должны превышать следующих лимитов:

  • 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ);
  • 1550 единиц для боезарядов, установленных на этих платформах;
  • 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Действие договора завершается в феврале 2026 года.

