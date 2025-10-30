Трамп на вопрос о дате ядерных испытаний США: всем большое спасибо
Трамп не назвал дату, когда США начнут испытания ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politiko.
Трамп не ответил на вопрос о начале испытаний ядерного оружия в США.
В начале переговоров с Си Цзиньпином один из журналистов поинтересовался у президента США о причине распоряжения немедленно начать испытания ядерного оружия.
"Всем большое спасибо", - ответил на это Трамп.
О том, что президент США поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия, Трамп написал в соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны.
"Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий", - написал Трамп.
Он отметил, что Россия занимает второе место по ядерному оружию, а Китай - третье с большим отрывом, однако Пекин уже в течение 5 лет сравняется с Москвой. Поэтому он и поручил начать испытания ядерного оружия США.
Договор о сокращении наступательных вооружений
Как писало РБК-Украина, в конце августа Дональд Трамп заявил, что США договариваются с Россией об ограничении количества ядерного оружия. Он добавил, что к диалогу хотя привлечь Китай.
Уже в сентябре российский диктатор Владимир Путин предложил добровольно соблюдать лимиты, которые ограничивают размер двух крупнейших ядерных арсеналов, если США сделают то же самое.
В начале октября Трамп одобрительно отозвался на идею Путина об ограничении размещения стратегических ядерных вооружений.
Договор о мерах по дальнейшему ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений, также известный как СНВ-III, Россия и США подписали в 2010 году.
Согласно положениям соглашения, через семь лет после вступления его в силу и в дальнейшем суммарные объемы вооруженных систем у каждой из сторон не должны превышать следующих лимитов:
- 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ);
- 1550 единиц для боезарядов, установленных на этих платформах;
- 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.
Действие договора завершается в феврале 2026 года.