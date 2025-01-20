RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Трамп после инаугурации объявит чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Избранный президент США Дональд Трамп планирует после инаугурации объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой. Для этого он подготовил меры против легальной и нелегальной иммиграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказал изданию неназванный будущий сотрудник администрации Трампа, избранный президент хочет объявить нелегальную иммиграцию на американо-мексиканской границе чрезвычайной ситуацией. Таким решением он подкрепит строительство пограничной стены и направление на границу дополнительных войск.

Собеседник Reuters уточнил, что сегодня, 20 января, Трамп намерен принять 10 указов и мер, направленных на усиление охраны границ и увеличение числа депортаций.

По словам чиновника, также будущий президент США издаст указ, который отменяет право на гражданство по праву рождения для рожденных в США детей, чьи родители не имеют легального иммиграционного статуса. 

Он также планирует приостановить программу переселения беженцев в США как минимум на четыре месяца.

Будущий сотрудник администрации Трампа добавил, что 47-й президент планирует включить преступные картели в список иностранных террористических организаций.

Трамп и нелегальная миграция

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп резко выступал против нелегальной миграции, а также обещал организовать масштабную депортацию нелегалов.

При этом вчера, 19 января, Трамп пообещал, что американцы "увидят самую большую депортацию в истории США".

Он пообещал быстро закрыть переходы на границе для нелегальных мигрантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп