Трамп после инаугурации объявит чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой, - Reuters

Как рассказал изданию неназванный будущий сотрудник администрации Трампа, избранный президент хочет объявить нелегальную иммиграцию на американо-мексиканской границе чрезвычайной ситуацией. Таким решением он подкрепит строительство пограничной стены и направление на границу дополнительных войск.

Собеседник Reuters уточнил, что сегодня, 20 января, Трамп намерен принять 10 указов и мер, направленных на усиление охраны границ и увеличение числа депортаций.

По словам чиновника, также будущий президент США издаст указ, который отменяет право на гражданство по праву рождения для рожденных в США детей, чьи родители не имеют легального иммиграционного статуса.

Он также планирует приостановить программу переселения беженцев в США как минимум на четыре месяца.

Будущий сотрудник администрации Трампа добавил, что 47-й президент планирует включить преступные картели в список иностранных террористических организаций.