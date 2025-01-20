Трамп після інавгурації оголосить надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою, - Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп планує після інавгурації оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як розповів виданню неназваний майбутній співробітник адміністрації Трампа, обраний президент хоче оголосити нелегальну імміграцію на американо-мексиканському кордоні надзвичайною ситуацією. Таким рішенням він підкріпить будівництво прикордонної стіни і направлення на кордон додаткових військ.
Співрозмовник Reuters уточнив, що сьогодні, 20 січня, Трамп має намір ухвалити 10 указів і заходів, спрямованих на посилення охорони кордонів і збільшення кількості депортацій.
За словами чиновника, також майбутній президент США видасть указ, який скасовує право на громадянство за правом народження для народжених у США дітей, чиї батьки не мають легального імміграційного статусу.
Він також планує призупинити програму переселення біженців у США щонайменше на чотири місяці.
Майбутній співробітник адміністрації Трампа додав, що 47-й президент планує внести злочинні картелі до списку іноземних терористичних організацій.
Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Трамп різко виступав проти нелегальної міграції, а також обіцяв організувати масштабну депортацію нелегалів.
При цьому вчора, 19 січня, Трамп пообіцяв, що американці "побачать найбільшу депортацію в історії США".
Він пообіцяв швидко закрити переходи на кордоні для нелегальних мігрантів.
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