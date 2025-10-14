RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп подтвердил запланированную встречу с Зеленским в пятницу

Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в эту пятницу, 17 октября, намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Прямо сейчас американский президент пообщался с прессой на борту самолета Air Force One. В ходе общения журналисты спросили его, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу. Трамп ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. Да", - сказал он и попрощался с прессой, так как это был последний вопрос во ходе короткого общения.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, в понедельник издание Financial Times написало, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным РБК-Украина, встреча запланирована на пятницу 17 октября. Источник рассказал, что Трамп и Зеленский в последнее время обсуждали важные и деликатные темы, среди которых - орудие, ПВО и дипломатия. Поскольку детали этих вопросов по телефону обсудить сложно, была достигнута договоренность о встрече лидеров.

Отметим, что в последние выходные, 11 и 12 октября, между Трампом и Зеленским прошло два телефонных разговора.

Также мы писали, что последний раз Зеленский встретился с Трампом всего несколько недель назад, 23 сентября на полях Генассамблеи ООН. После украинский лидер назвал эту встречу продуктивной.

Добавим, что 13 октября ХАМАС вернул израильских заложников, а Трамп и еще три лидера Ближнего Востока заключали сделку о мире в Секторе Газа. Накануне соглашения Трамп заявил, что после мирной сделки по Газе собирается закончить войну в Украине.

