Пекин предупредил, что действия США "подорвут доверие" китайских компаний
Китай призвал США прекратить политизировать экономические и торговые вопросы. Действия американского правительства, которые ужесточают пересмотр деловых связей из соображений безопасности, по мнению Китая, подорвут доверие китайских компаний, которые инвестируют в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Комментарии Министерства торговли Китая появились после обнародования инвестиционной политики "Америка превыше всего", в которой Китай назван среди "противников", систематически направляющих и способствующих инвестициям в американские компании и активы "с целью получения передовых технологий, интеллектуальной собственности и рычагов влияния в стратегических отраслях".
Хотя президент Дональд Трамп ранее намекал на возможность заключения соглашения для предотвращения дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем, положительное сальдо торгового баланса Пекина с Вашингтоном в 295 миллиардов долларов занимает видное место в перечне проблем, беспокоящих новую американскую администрацию.
Представитель Министерства торговли заявил, что Пекин будет внимательно следить за действиями США и принимать необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.
Пекин заявил, что заявления Вашингтона о том, что Китай не смог остановить торговлю фентанилом, были "поводом" для введения обвинений.
В отдельном заявлении 23 февраля Министерство торговли заявило, что предложенные США ограничительные меры против морской, логистической и судостроительной отраслей Китая наносят ущерб как другим, так и самим Штатам. Пекин призвал Вашингтон уважать факты и многосторонние правила и "прекратить противоправные действия".
Напомним, что администрация Трампа сообщила мексиканским чиновникам, что они должны ввести пошлины на китайский импорт.
Президент США заявил о возможности заключения нового соглашения с Китаем, подав сигнал о готовности предотвратить торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.
Ранее Трамп усилил давление на Китай, введя дополнительный 10% тариф на импорт в качестве наказания за якобы нечестную торговую практику и неспособность остановить поток фентанила в США.
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