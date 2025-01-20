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Трамп подтвердил, что установит на границе с Мексикой режим чрезвычайной ситуации

Вашингтон, Понедельник 20 января 2025 19:37
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Трамп подтвердил, что установит на границе с Мексикой режим чрезвычайной ситуации Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США будет введен режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Соответствующий указ подпишет президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инаугурационную речь Трампа.

"Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов, и мы начнем восстановление Америки и революцию здравого смысла. Первое - я установлю режим чрезвычайной ситуации на нашей южной границе", - рассказал Трамп.

Он уточнил, что все нелегальные переходы на границе будут закрыты.

Также, по словам Трампа, США начнут процесс возвращения миллионов преступников в те страны, откуда они прибыли. При этом будет восстановлено действие программы "Оставайтесь в Мексике", в рамках которой люди, которые ищут убежища в США, должны ждать разрешение на въезд в Мексике.

При этом президент США пообещал направить американских военнослужащих на южную границу, чтобы "прекратить вторжение". В то же время картели будут признаны международными террористическими организациями.

Слухи о планах Трампа

Напомним, ранее Reuters уже писало о том, что Дональд Трамп хочет объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой.

Также, как уточняло издание, Трамп хочет ограничить как нелегальную, так и легальную иммиграцию.

При этом сам Трамп еще вчера, 19 декабря, обещал организовать "самую масштабную депортацию в истории США".

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