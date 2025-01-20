Трамп підтвердив, що встановить на кордоні з Мексикою режим надзвичайної ситуації
У США буде введено режим надзвичайної ситуації на кордоні з Мексикою. Відповідний указ підпише президент Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інавгураційну промову Трампа.
"Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів, і ми почнемо відновлення Америки і революцію здорового глузду. Перше - я встановлю режим надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні", - розповів Трамп.
Він уточнив, що всі нелегальні переходи на кордоні будуть закриті.
Також, за словами Трампа, США почнуть процес повернення мільйонів злочинців у ті країни, звідки вони прибули. При цьому буде відновлено дію програми "Залишайтеся в Мексиці", в рамках якої люди, які шукають притулку в США, повинні чекати на дозвіл на в'їзд у Мексиці.
При цьому президент США пообіцяв направити американських військовослужбовців на південний кордон, щоб "припинити вторгнення". Водночас картелі будуть визнані міжнародними терористичними організаціями.
Чутки про плани Трампа
Нагадаємо, раніше Reuters уже писало про те, що Дональд Трамп хоче оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою.
Також, як уточнювало видання, Трамп хоче обмежити як нелегальну, так і легальну імміграцію.
При цьому сам Трамп ще вчора, 19 грудня, обіцяв організувати "наймасштабнішу депортацію в історії США".
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