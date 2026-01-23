Трамп подтвердил, что Украина получит зону свободной торговли, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время переговоров в Давосе президент США Дональд Трамп поддержал идею создания зоны свободной торговли (ЗСТ). Это решение может стать одним из важнейших для украинского бизнеса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 января во время общения с журналистами.
"Обсуждали этот вопрос, Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, для нашего бизнеса это будет положительное решение. Посмотрим потом детали, но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит", - отметил украинский президент.
Зона свободной торговли - это формат глубокой экономической интеграции, предусматривающий полную или частичную отмену таможенных пошлин, налогов и количественных ограничений между государствами-участниками.
В рамках такого соглашения страны договариваются о свободном движении товаров и услуг, что позволяет бизнесу работать без лишних финансовых барьеров.
На практике введение ЗСТ означает снижение себестоимости экспорта и импорта для предпринимателей, устранение бюрократических препятствий на границе (квоты, лицензии) и создание равных условий для конкуренции на рынках всех стран-подписантов.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в Давосе, что после войны Украина может получить уникальный беспошлинный режим с Соединенными Штатами.
Это должно стать ключевым стимулом для массового привлечения инвестиций.
Напомним, по словам спецпредставителя США Стива Уиткоффа, Дональд Трамп рассматривает создание зоны, свободной от тарифов, как стратегический шаг, способный кардинально изменить правила игры и стимулировать массовое возвращение промышленности в регион.
Кроме того, в ЗСТ каждая страна сохраняет право самостоятельно устанавливать правила торговли с третьими государствами.