Трамп подтвердил, что Украина получит зону свободной торговли, - Зеленский

"Обсуждали этот вопрос, Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, для нашего бизнеса это будет положительное решение. Посмотрим потом детали, но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит", - отметил украинский президент.

Зона свободной торговли: что означает для Украины

Зона свободной торговли - это формат глубокой экономической интеграции, предусматривающий полную или частичную отмену таможенных пошлин, налогов и количественных ограничений между государствами-участниками.

В рамках такого соглашения страны договариваются о свободном движении товаров и услуг, что позволяет бизнесу работать без лишних финансовых барьеров.

На практике введение ЗСТ означает снижение себестоимости экспорта и импорта для предпринимателей, устранение бюрократических препятствий на границе (квоты, лицензии) и создание равных условий для конкуренции на рынках всех стран-подписантов.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в Давосе, что после войны Украина может получить уникальный беспошлинный режим с Соединенными Штатами.

Это должно стать ключевым стимулом для массового привлечения инвестиций.