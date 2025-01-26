Трамп подтвердил обещание отменить в США налоги на чаевые

В субботу, 25 января, президент США Дональд Трамп провел митинг в штате Невада. Выступая в Лас-Вегасе, городе, где доминирует индустрия гостеприимства и услуг, он повторил свое обещание отменить налоги на доходы от чаевых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы вам это обеспечим. Итак, если вы работник ресторана, официант, парковщик, носильщик, бармен, один из моих кэдди или любой другой сотрудник, которому полагаются чаевые - ваши чаевые будут на 100% вашими", - заявил Трамп.

Как пишет Bloomberg, данное предложение является одной из многих налоговых инициативе, на которых новоизбранный президент США строил свою предвыборную кампанию. Он также выступил с идеями снизить корпоративную ставку, отменить налоги на выплаты по социальному обеспечению, освободить от налогов оплату сверхурочной работы и увеличить предельную сумму налоговых вычетов для штатов и местных органов власти.

"И все это в дополнение к продлению срока действия льгот из его эпохального пакета, принятого в 2017 году", - добавило издание.

Дональд Трамп утверждает, что его налоговые изменения окупятся, стимулируя экономический рост США, и что его обещание ввести всеобъемлющие пошлины на иностранные товары обеспечит дополнительные доходы.

В то же время, налоговая программа президента США имеет высокую цену - продление истекающих налоговых льгот обойдется в 4,6 триллиона долларов - и законодателям, вероятно, придется сделать сложный выбор, поскольку они хотят одобрить широкий налоговый пакет.