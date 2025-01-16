Кандидат Трампа в министры финансов заявил об угрозе катастрофы в экономике США

Кандидат на пост главы Министерства финансов США Скотт Бессент предупреждает, что страна может столкнуться с экономической катастрофой. А также историческим ростом налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Сегодня Бессент проходит слушания в Сенате, который должен утвердить его кандидатуру. По его словам, вторая администрация Трампа сосредоточится на продлении масштабного сокращения налогов для населения и бизнеса. И если Конгресс не одобрит его до конца 2025 года, то США ждет экономическое бедствие.

"Это самый важный экономический вопрос на сегодняшний день. Если мы не продлим действие этих налоговых льгот, нас ждет экономическое бедствие, и, как всегда, финансовая нестабильность, которая ляжет на плечи людей среднего и рабочего класса", - заявил он.

По его словам, в этом случае "мы увидим гигантское повышение налогов для среднего класса".

"Мы увидим, что налоговые льготы на детей сократятся вдвое. Мы увидим, что вычеты сократятся вдвое... Это может привести к внезапной остановке", - добавил он.