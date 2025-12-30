Трамп поддержит новые удары Израиля по Ирану, - CNN

Позиция Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать новые удары Израиля по Ирану в случае, если Тегеран продолжит работу над ракетными разработками и ядерной программой.

Это заявление было сделано накануне переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я слышу, что Иран пытается относить (ядерную программу). И если они сделают это, нам придется ее уничтожить", — заявил Трамп, добавив: "Мы собираемся их уничтожить. Мы собираемся их уничтожить. Но я надеюсь, что этого не произойдет".

Какие действия Ирана могут стать триггером

Глава Белого дома уточнил, что поводом для новых атак могут стать дальнейшие шаги Ирана в сфере вооружений.

"Если они продолжат с ракетами? Да. А если с ядерным оружием? Быстро! Ладно, мы сделаем это безусловно. Но в противном случае мы сделаем это немедленно", — подчеркнул президент США.

Опасения Израиля

Известно, что Израиль намерен проинформировать американскую сторону о возможных сценариях повторного удара по Ирану.

В Тель-Авиве выражают обеспокоенность тем, что Тегеран приступил к восстановлению объектов по обогащению урана, поврежденных ударами США в июне.

При этом еще более серьезной угрозой израильские власти считают попытки Ирана восстановить производство баллистических ракет и отремонтировать элементы системы противовоздушной обороны.