Трамп поддержит новые удары Израиля по Ирану, - CNN

В Вашингтоне дали понять, что возможные дальнейшие шаги Тегерана вокруг иранской ядерной и ракетной программ могут привести к жесткому силовому ответу со стороны Израиля при поддержке США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать новые удары Израиля по Ирану в случае, если Тегеран продолжит работу над ракетными разработками и ядерной программой.
Это заявление было сделано накануне переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я слышу, что Иран пытается относить (ядерную программу). И если они сделают это, нам придется ее уничтожить", — заявил Трамп, добавив: "Мы собираемся их уничтожить. Мы собираемся их уничтожить. Но я надеюсь, что этого не произойдет".
Глава Белого дома уточнил, что поводом для новых атак могут стать дальнейшие шаги Ирана в сфере вооружений.
"Если они продолжат с ракетами? Да. А если с ядерным оружием? Быстро! Ладно, мы сделаем это безусловно. Но в противном случае мы сделаем это немедленно", — подчеркнул президент США.
Известно, что Израиль намерен проинформировать американскую сторону о возможных сценариях повторного удара по Ирану.
В Тель-Авиве выражают обеспокоенность тем, что Тегеран приступил к восстановлению объектов по обогащению урана, поврежденных ударами США в июне.
При этом еще более серьезной угрозой израильские власти считают попытки Ирана восстановить производство баллистических ракет и отремонтировать элементы системы противовоздушной обороны.
Напоминаем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность возобновления ударов по Ирану на фоне обеспокоенности Тель-Авива восстановлением иранской баллистической ракетной программы и объектов, связанных с ядерными разработками.
Отметим, что во времена президентства Джо Байдена американская разведка на некоторое время ограничила передачу Израилю части стратегической информации, объясняя это опасениями, связанными с конфликтом в Газе.