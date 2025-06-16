Трамп не подпишет заявление G7 с призывом к деэскалации между Ираном и Израилем, - CNN

Президент США Дональд Трамп не планирует подписывать совместное заявление "Большой семерки" с важным призывом к деэскалации между Ираном и Израилем.

Информацию о планах Трампа отказаться от подписания совместного заявления раскрыл журналистам неназванный источник. По его словам, в проекте заявления, который был инициирован европейскими чиновниками на саммите G7, говорится, что Израиль имеет право на самооборону и что Иран не может получить ядерное оружие.

"Под сильным руководством президента Трампа Соединенные Штаты вновь возглавили усилия по восстановлению мира во всем мире. Президент Трамп будет продолжать работать над тем, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие", - рассказал представитель Белого дома изданию, комментируя слухи о планах Трампа.

В то же время высокопоставленный канадский чиновник в комментарии CNN опроверг утверждение о том, что Трамп не подпишет совместное заявление, заявив, что это еще "нерешенный вопрос".

"Это еще не решенный вопрос, это то, что будет обсуждаться на уровне лидеров. Мы ожидаем, что основная часть этого разговора состоится на сессии по глобальной безопасности сегодня вечером. Слишком рано делать предположения о том, что выйдет из этого разговора, а что нет", - добавил он.