Трамп не підпише заяву G7 із закликом до деескалації між Іраном та Ізраїлем, - CNN

Президент США Дональд Трамп не планує підписувати спільну заяву "Великої сімки" з важливим закликом до деескалації між Іраном та Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Інформацію про плани Трампа відмовитися від підписання спільної заяви розкрило журналістам неназване джерело. За його словами, у проєкті заяви, який ініціювали європейські чиновники на саміті G7, ідеться про те, що Ізраїль має право на самооборону і що Іран не може отримати ядерну зброю.

"Під сильним керівництвом президента Трампа Сполучені Штати знову очолили зусилля з відновлення миру в усьому світі. Президент Трамп продовжуватиме працювати над тим, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю", - розповів представник Білого дому виданню, коментуючи чутки про плани Трампа.

Водночас високопоставлений канадський чиновник у коментарі CNN спростував твердження про те, що Трамп не підпише спільну заяву, заявивши, що це ще "невирішене питання".

"Це ще не вирішене питання, це те, що буде обговорюватися на рівні лідерів. Ми очікуємо, що основна частина цієї розмови відбудеться на сесії з глобальної безпеки сьогодні ввечері. Занадто рано робити припущення про те, що вийде з цієї розмови, а що ні", - додав він.