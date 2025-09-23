Трамп подписал указ о признании движения Antifa террористической организацией

Что такое Antifa

Antifa (от "anti-fascist" - "антифашисты") представляет собой неформальную и децентрализованную антифашистскую среду в США, не имеющую структуры классической организации.

Это движение объединяет локальные активистские группы и сообщества, в частности в соцсетях, которые взаимодействуют преимущественно на региональном и местном уровнях.

Основной задачей Antifa является борьба с фашизмом, расизмом, ультраправыми течениями и неонацистскими идеями. В своей деятельности его участники часто применяют прямые действия - от протестов и контрдемонстраций до методов, которые могут иметь конфронтационный характер.

Убийство Чарли Кирка

Отметим, что указ Дональда Трампа был подписан после убийства 10 сентября в Университете долины Юта праворадикального активиста Чарли Кирка.

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления Тайлера Робинсона. Мужчине предъявили обвинения в нескольких тяжких преступлениях: умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконный выстрел из оружия и препятствование осуществлению правосудия.

Сейчас Робинсон находится под усиленным наблюдением в тюрьме округа Юта без возможности внесения залога. Он ожидает психиатрическую экспертизу. Пока нет открытых доказательств того, что подозреваемый действовал в рамках более крупной организованной сети.

Робинсон до сих пор не признал вину в убийстве Кирка и отказывается сотрудничать со следствием.

18 сентября Трамп объявил Antifa террористической организацией и анонсировал подписание указа, который узаконивает этот статус.