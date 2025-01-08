США ударили по подземным оружейным складам хуситов в Йемене
Американские войска нанесли удары по складам хуситов в Йемене, где они хранили современное оружие. Склады находились под землей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США в соцсети X.
"8 января силы Центрального командования США нанесли большое количество высокоточных ударов по двум подземным складам современного боевого вооружения (ACW), которые создали хуситы на территории Йемена", - сказано в сообщении Центрального командования.
В командовании уточнили, что оружие со складов хуситы использовали для атак на военные корабли ВМС США и торговые суда в южной части Красного моря и Аденском заливе.
В Центральном командовании подчеркивают, что такая атака - часть усилий по пресечению попыток поддерживаемых Ираном хуситов угрожать региональным партнерам, а также военным и торговым судам в регионе.
Атаки хуситов
Напомним, хуситы уже продолжительное время атакуют военные корабли и гражданские суда в Аденском заливе и Красном море. Такие удары стали "ответом" боевиков на войну Израиля против ХАМАС в Секторе Газа.
Также недавно хуситы неоднократно наносили удары по Израилю. В частности, 21 декабря стало известно, что после такой атаки 16 мирных жителей Тель-Авива получили ранения.
В ответ Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене. При этом постпред Израиля в ООН Дани Данон предупредил, что хуситов ждет участь "Хезболлы" и ХАМАС.
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