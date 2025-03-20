Трамп подписал указ о значительном увеличении производства минералов и "редкоземов" в США

По словам американского лидера, он подписал указ о "резком увеличении" производства в Штатах "критически важных" минералов и редкоземельных металлов.

По убеждению Трампа, сейчас Соединенные Штаты принимают "историческое решение".

"Это очень важно для нашей страны. И, как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных местах, чтобы разблокировать редкие земли, минералы и многое другое по всему миру, но особенно в Украине", - сказал президент США

По его словам, американская сторона "очень хорошо работает" с Украиной и РФ.

"И одна из вещей, которую мы делаем, - это подписание соглашения с Украиной по редким землям в ближайшее время, поскольку они имеют огромную ценность в редких землях, и мы ценим это", - рассказал президент США.

Он также сообщил, что накануне разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности по вопросу о прекращении войны.

"И мы хотели бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что мы неплохо справляемся с этой задачей. Надеюсь, это спасет тысячи людей в неделю от смерти, вот в чем дело, они умирают так неоправданно, и я верю, что мы добьемся этого, мы увидим, что произойдет, и я верю, что мы добьемся этого, мы увидим, что произойдет, но я верю, что мы добьемся этого", - высказался Трамп.

Штаты увеличат добычу критических полезных ископаемых

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал о плане значительно увеличить производство и добычу в Штатах "важных минералов и редкоземельных элементов". Такие заявления он сделал во время выступления с речью в зале Конгресса 5 марта.

По словам Трампа, добыча критических полезных ископаемых на территории США будет "значительно увеличена".

В своем выступлении в Конгрессе американский президент заявил, что позже на этой неделе он планирует "историческое действие, чтобы резко увеличить добычу важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США".

Вопрос о подписании соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых "редкоземов"

Как сообщалось ранее, рамочное соглашение Украины и США предусматривает создание инвестиционного фонда под совместным управлением двух стран. По документу, Украина должна будет вносить в фонд 50% своей прибыли от продажи полезных ископаемых.

Считается, что в Украине хранится около 5% общих мировых запасов редкоземельных элементов. Для сравнения, США, площадь которых примерно в 12 раз больше, имеют лишь 1-2% редкоземельных элементов в мире.

4 марта Reuters писало, что в ближайшие часы Украина и США якобы подпишут соглашение о распределении доходов от добычи полезных ископаемых. По данным агентства, об этом Трамп может объявить во время своего выступления перед Конгрессом.

Между тем Fox News сообщило, что в Белом доме опровергли "анонс" СМИ о подписании соглашения об ископаемых с Украиной.

Добавим, ранее издание CBS News писало, что соглашение между Вашингтоном и Киевом о доступе США к полезным ископаемым Украины еще не финализировано, и Трамп собирается изменить документ.

Впрочем, недавно стало известно, что Киев и Вашингтон все же подпишут соглашение по редкоземам.