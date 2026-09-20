Трамп во время звонка с Зеленским снова просил прекратить удары по НПЗ РФ, - Axios

По словам источника, знакомого с разговором, Дональд Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы - такие удары, по его словам, повышают мировые цены на дизельное топливо.

"Слово "дизель" упоминалось во время разговора много раз", - рассказал источник изданию.

По данным Axios, встреча Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН ориентировочно состоится во вторник.

Издание напоминает: встреча состоится через несколько дней после того, как Трамп подписал закон о санкциях против России и утвердил крупнейшее соглашение о вооружении между США и Украиной с момента вступления в должность - оба шага Киев добивался месяцами.