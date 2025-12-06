Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице статью Дэвида Маркуса, опубликованную Fox News, которая может послужить предупреждением для Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США Дональда Трампа в сети Х.
В материале говорится, что недавние шаги Вашингтона в отношении Венесуэлы могут служить политическим сигналом Москве.
Автор связывает усиление давления на Каракас с реакцией на продолжение российской агрессии против Украины.
Маркус отмечает, что Трамп способен использовать стратегию влияния на государства, которые он называет "клиентами России", включая Венесуэлу, если Кремль и дальше будет пытаться вернуть контроль над Украиной.
По мнению автора, такой подход рассматривается как инструмент давления на российское руководство.
В статье говорится: "Трамп понимает глобальную шахматную доску. Он знает, что прямой конфликт с Россией может привести к мировой войне, но "выбивание" государств-клиентов Кремля по периметру — допустимая игра, которая создаёт давление на центр этой доски. Трамп поставил Путина в чрезвычайно сложное положение. Если диктатор продолжит цепляться за свою фантазию вернуть себе всю Украину и восстановить СССР, он рискует тем, что США начнут подрывать его союзников и клиентов по всему миру".
Напоминаем, что Москва, реагируя на усиливающееся давление США на Индию из-за поставок российских энергоресурсов, делает резкие заявления, которые способны усилить напряжение и затруднить дипломатические контакты в период, когда любые обострения могут повлиять на дальнейшее развитие международных переговоров.
Отметим, что президент США Дональд Трамп сообщил о планах ужесточить миграционную политику и отметил, что в ближайшее время администрация намерена расширить перечень стран, гражданам которых будет закрыт въезд в Соединённые Штаты, что свидетельствует о подготовке очередного этапа ограничительных мер.