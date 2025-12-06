Трамп перепостил статью об его "агрессии" и "предупреждении Путина"

В материале говорится, что недавние шаги Вашингтона в отношении Венесуэлы могут служить политическим сигналом Москве.

Автор связывает усиление давления на Каракас с реакцией на продолжение российской агрессии против Украины.

Аргументы автора статьи

Маркус отмечает, что Трамп способен использовать стратегию влияния на государства, которые он называет "клиентами России", включая Венесуэлу, если Кремль и дальше будет пытаться вернуть контроль над Украиной.

По мнению автора, такой подход рассматривается как инструмент давления на российское руководство.

Геополитическая логика, описанная в публикации

В статье говорится: "Трамп понимает глобальную шахматную доску. Он знает, что прямой конфликт с Россией может привести к мировой войне, но "выбивание" государств-клиентов Кремля по периметру — допустимая игра, которая создаёт давление на центр этой доски. Трамп поставил Путина в чрезвычайно сложное положение. Если диктатор продолжит цепляться за свою фантазию вернуть себе всю Украину и восстановить СССР, он рискует тем, что США начнут подрывать его союзников и клиентов по всему миру".