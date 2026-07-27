Трамп переспросит у Путина насчет слов Зеленского о помощи Ирану от РФ

Трамп отреагировал на заявление Зеленского

Журналист напомнил Трампу о словах президента Украины Владимира Зеленского. Они касались предоставления Россией Ирану спутниковых снимков американских баз в Персидском заливе. Причина - помочь им нацелиться на цель.

Трамп заявил, что ему нужно узнать, правда ли это.

"Я спрошу об этом (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Мы узнаем", - уточнил он.

И добавил, что это не имело большого влияния, потому что военные США все полностью вывели из строя.

"Как бы вы подумали, если бы это было так? Знаете, они дали и Венесуэле много оборудования", - напомнил Трамп.

Также он сказал, что в Венесуэле было все российское оборудование.

"Как это сработало? Не очень хорошо", - заключил президент США.

Зеленский раскрыл детали сотрудничества России и Ирана

Напомним, 25 июля Зеленский заявил , что Россия регулярно передает Ирану спутниковые снимки американских военных объектов и стран Залива. Украина передаст партнерам соответствующие разведывательные данные.

"Только за 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали 4 авиабазы: 2 в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте", - уточнил Зеленский.

Напомним, что Иран сообщил, что не просил США возобновить переговоры и продолжает контролировать Ормузский пролив. Эти заявления прозвучали после того, как Трамп прекратил двухнедельную кампанию авиаударов.