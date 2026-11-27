Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке изменил совместное с НАТО заявление о войне. Теперь требование не расширять боевые действия касается не только России, но и Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Вечером 25 ноября Трамп встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в имении Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам они обнародовали совместное заявление, которое разместили и Белый дом, и НАТО.
В ней говорилось, что стороны "обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих войну, и важность скорейшего мирного урегулирования".
Однако через несколько часов Трамп переписал эту фразу в Truth Social, добавив два слова. В его версии воздерживаться от таких действий "Россия и Украина".
Неназванное чиновник НАТО сообщил изданию, что официально согласована именно первая версия. То есть Трамп изменил текст самостоятельно. В Белом доме на запрос Politico не ответили.
Правка появилась через несколько дней после того, как Украина поразила российский корвет в ливийском порту Бенгази - в тысячах километрах от Киева. Юристы полагают, что эта атака могла нарушить международное право. Впрочем, большинство союзников Украины его не критиковали.
Издание напоминает и о напряжениях между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев не отказывается от ударов по российским НПЗ и критической инфраструктуре, а в прошлом месяце Трамп заявил, что Украине "время избрать нового президента".
В то же время, российского диктатора Владимира Путина Трамп назвал "другом" во время трехсторонней встречи с ним и лидером Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне на прошлой неделе.
Позже Трамп обратился и в Москву. Он заявил, что на встрече с Рютте много говорил о Путине.
"Я много времени посвятил обсуждению того факта, что хотел бы, чтобы Путин прекратил всю военную агрессию против территорий по всей Европе", - написал президент США.
По данным Politico, правка Трампа стала новым вызовом для Рютте. Генсек НАТО регулярно публично хвалит американского президента, чтобы сохранить поставки оружия Украине и единство Альянса, но этот случай показал пределы такого подхода.
Теперь внимание сосредоточится на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 2 декабря. Союзники рассчитывали, что США обнародуют пересмотр своего военного присутствия в Европе, но Вашингтон сообщил об отложениях.
Именно этот просмотр должен стать главной темой встречи в Мар-а-Лаго. Трамп и Рютте говорили о наращивании оборонного производства и гибридных атаках России в Европе.
Напомним, в Кремле ответили на призыв Трампа и Рютте извращением фактов. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что попытки расширить географию войны якобы предпринимает Киев.
После удара в Бенгази Ливия потребовала от Киева объяснений. В МИД Украины подчеркнули, что Украина никуда не переносит войну и бьет только по законным военным целям, опираясь на право на самооборону по статье 51 Устава ООН.
Посреди союзников реакция разделилась. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, по данным СМИ, вызвал украинского военного атташе и требовал объяснений по атаке.
Во Франции поддержали Украину. Глава МИД Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что украинцы защищаются от ежедневных российских обстрелов.