Вечером 25 ноября Трамп встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в имении Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам они обнародовали совместное заявление, которое разместили и Белый дом, и НАТО.

В ней говорилось, что стороны "обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих войну, и важность скорейшего мирного урегулирования".

Однако через несколько часов Трамп переписал эту фразу в Truth Social, добавив два слова. В его версии воздерживаться от таких действий "Россия и Украина".

Неназванное чиновник НАТО сообщил изданию, что официально согласована именно первая версия. То есть Трамп изменил текст самостоятельно. В Белом доме на запрос Politico не ответили.

Правка появилась через несколько дней после того, как Украина поразила российский корвет в ливийском порту Бенгази - в тысячах километрах от Киева. Юристы полагают, что эта атака могла нарушить международное право. Впрочем, большинство союзников Украины его не критиковали.

Издание напоминает и о напряжениях между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев не отказывается от ударов по российским НПЗ и критической инфраструктуре, а в прошлом месяце Трамп заявил, что Украине "время избрать нового президента".

В то же время, российского диктатора Владимира Путина Трамп назвал "другом" во время трехсторонней встречи с ним и лидером Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне на прошлой неделе.

Позже Трамп обратился и в Москву. Он заявил, что на встрече с Рютте много говорил о Путине.

"Я много времени посвятил обсуждению того факта, что хотел бы, чтобы Путин прекратил всю военную агрессию против территорий по всей Европе", - написал президент США.