Трамп о переговорах с Ираном: если не договоримся - будет то, чего никто не хочет

Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал, что прямые переговоры между США и Ираном уже начались, они продолжаться в эту субботу, 12 апреля.

"И я думаю, все согласны с тем, что заключение сделки было бы предпочтительнее, чем очевидные действия. А очевидное - это не то, во что я хочу быть вовлечен, или, честно говоря, Израиль хочет быть вовлечен, если они могут этого избежать", - добавил он.

Президент уточнил, что "ситуация становится очень опасной". Однако, если переговоры завершатся успешно, это будет в лучших интересах Ирана. США надеются на такой сценарий.