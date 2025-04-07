Трамп про переговори з Іраном: якщо не домовимося - буде те, чого ніхто не хоче

Трамп під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху розповів, що прямі переговори між США та Іраном уже розпочалися, вони триватимуть цієї суботи, 12 квітня.

"І я думаю, всі згодні з тим, що укладення угоди було б кращим, ніж очевидні дії. А очевидне - це не те, до чого я хочу бути залученим, або, чесно кажучи, Ізраїль хоче бути залученим, якщо вони можуть цього уникнути", - додав він.

Президент уточнив, що "ситуація стає дуже небезпечною". Однак, якщо переговори завершаться успішно, це буде в найкращих інтересах Ірану. США сподіваються на такий сценарій.