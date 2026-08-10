Трамп передумал передавать технологии Patriot Украине: СМИ раскрыли истинные причины

Президент США Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на производство ракет Patriot, но через несколько недель отказался от своих слов из-за опасений, что технологии окажутся в чужих руках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Telegraph.
В июле на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с неожиданным предложением.
"Мы собираемся дать вам лицензию на производство Patriot", - сказал тогда Дональд Трамп.
Как только американцы показали украинцам технологию производства, Трамп заявил, что заводы Украины могли бы "достаточно быстро" начать выпуск собственных ракет.
Пройдет всего несколько недель, и президент США изменит свою позицию. На заседании кабинета министров в Кэмп Дэвиде, штат Мэриленд, он признал, что передавать такие технологии сложно.
"Трудно отдавать такие технологии... Люди, которым вы даете эти технологии, могут когда-нибудь отвлечься от вас", - заявил Трамп.
Смена позиции произошла на фоне спора внутри администрации относительно того, стоит ли передавать технологию, которая, по оценкам помощников и экспертов, может попасть в руки России.
Фото: ракета Patriot (скриншот)
В основе желания Киева получить Patriot лежит небольшой радар, производимый компанией Boeing на заводе в Алабаме. Эта деталь настолько продвинута, что Белый дом ограничивает ее экспорт даже самым близким союзникам.
Прибор называют активным радиолокационным искателем PAC-3 Ka-диапазона. Он служит глазами и ушами перехватчика - обнаруживает приближающуюся ракету в последние мгновения ее полета и направляет Patriot к прямому столкновению.
Россия готовится к очередной зимней кампании ракетных и дроновых ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре. Тем временем запасы ракет Patriot иссякли.
"Каждый пакет противоракетной обороны спасает жизнь наших людей. И каждая ночь, когда у нас ее нет, приводит к жертвам", – сказал Зеленский.
По имеющейся информации, шансы Украины получить необходимые 300 ракет для защиты страны этой зимой выглядят незначительными.
Напомним, 7 августа Дональд Трамп заявил, что ракеты для Patriot нужны и самим Штатам , объяснив дефицит боеприпасов решениями предыдущей администрации.
Президент Украины раскритиковал бюрократическую волокиту с оформлением лицензий, напомнив, что просил их еще в первый год войны.
Как сообщало РБК-Украина, американские производители Patriot не спешат передавать Украине технологию, опасаясь, что Киев сможет выпускать ракеты быстрее и дешевле США.
Кроме того, министр обороны Британии призвал союзников усилить противовоздушную оборону Украины еще до начала зимы, когда нагрузка на систему ПВО может возрасти.