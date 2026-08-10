Трамп передумал передавать технологии Patriot Украине: СМИ раскрыли истинные причины

Обещание, которое не выполнили

В июле на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с неожиданным предложением.

"Мы собираемся дать вам лицензию на производство Patriot", - сказал тогда Дональд Трамп.

Как только американцы показали украинцам технологию производства, Трамп заявил, что заводы Украины могли бы "достаточно быстро" начать выпуск собственных ракет.

Почему Трамп передумал

Пройдет всего несколько недель, и президент США изменит свою позицию. На заседании кабинета министров в Кэмп Дэвиде, штат Мэриленд, он признал, что передавать такие технологии сложно.

"Трудно отдавать такие технологии... Люди, которым вы даете эти технологии, могут когда-нибудь отвлечься от вас", - заявил Трамп.

Смена позиции произошла на фоне спора внутри администрации относительно того, стоит ли передавать технологию, которая, по оценкам помощников и экспертов, может попасть в руки России.

Фото: ракета Patriot (скриншот)

Радар, от которого зависит все

В основе желания Киева получить Patriot лежит небольшой радар, производимый компанией Boeing на заводе в Алабаме. Эта деталь настолько продвинута, что Белый дом ограничивает ее экспорт даже самым близким союзникам.

Прибор называют активным радиолокационным искателем PAC-3 Ka-диапазона. Он служит глазами и ушами перехватчика - обнаруживает приближающуюся ракету в последние мгновения ее полета и направляет Patriot к прямому столкновению.

Диаметр носовой части ракеты - около 10 дюймов.

Сам радар занимает примерно 8 дюймов.

В ходе вторжения США в Ирак в 2003 году, по данным Boeing, он не пропустил ни одной ракеты.

Почему это критически важно для Украины

Россия готовится к очередной зимней кампании ракетных и дроновых ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре. Тем временем запасы ракет Patriot иссякли.

"Каждый пакет противоракетной обороны спасает жизнь наших людей. И каждая ночь, когда у нас ее нет, приводит к жертвам", – сказал Зеленский.

По имеющейся информации, шансы Украины получить необходимые 300 ракет для защиты страны этой зимой выглядят незначительными.

Что известно о лицензиях на "Петриоты"

Напомним, 7 августа Дональд Трамп заявил, что ракеты для Patriot нужны и самим Штатам , объяснив дефицит боеприпасов решениями предыдущей администрации.