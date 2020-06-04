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Трамп передумав використовувати армію проти демонстрантів

Новини » В світі     04.06.2020 - 02:40
Трамп передумав використовувати армію проти демонстрантів
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп заяаил, що поліція не застосовувала гумові кулі проти протестуючих біля Білого дому 1 червня

Президент США Дональд Трамп уже не вважає за необхідне використання військових для придушення протестів у країні. Раніше Трамп погрожував, що може залучити військових для розгону демонстрантів.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Newsmax TV.

"Це залежить (від ситуації, - ред). Не думаю, що нам доведеться це робити", - сказав Трамп.

Крім того він заявив, що поліція не застосовувала гумові кулі проти протестуючих біля Білого дому 1 червня.

"Нічого цього не було, їх просто відсунули", - сказав Трамп.

Раніше президента США звинуватили його в тому, що він віддав наказ розігнати "мирних протестувальників". Трамп заявив, що не знав про це, а наказ поліції віддавав генпрокурор США Вільям Бар.

Зазначимо, так званий "Закон про повстаннях" уповноважує американського президента і головнокомандуючого розгортати війська для придушення повстань, якщо вони загрожують державі або його жителям.

Нагадаємо, що протести в Сполучених Штатах почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Мирні протести в США з-за смерті афроамериканця Джорджа Флойда поступово переросли в масові заворушення.

Раніше Трамп пригрозив застосуванням армії для придушення масштабних протестів, які спалахнули в США з-за смерті афроамериканця Джорджа Флойда.

У свою чергу глава Пентагону Марк Еспер заявив, що не підтримує застосування військ проти протестувальників в рамках зазначеного закону.

Прес-секретар адміністрації президента США Кейлі Макінані заявила, що для придушення протестів американський президент може застосувати Закон про повстання", не враховуючи позицію Міністерства оборони, бо в цьому питанні Трамп володіє "одноосібною владою".

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамппротесты в США
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