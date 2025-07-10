Трамп передал Украине часть из военной помощи по списку Зеленского, - WP

Изменения произошли на фоне растущего раздражения Трампа из-за нежелания Владимира Путина всерьез обсуждать пути окончания войны против Украины. Трамп пообещал в прошлом году быстро остановить конфликт, но потерпел неудачу.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент согласился на некоторые украинские запросы по военной помощи на основе детального списку, который президент Украины Владимир Зеленский передал ему в прошлом месяце во время встречи в Гааге.

На Капитолийском холме спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Джон Тун заявили, что попытаются в этом месяце принять закон, который даст Трампу возможность вводить санкции против покупателей российских энергоносителей.

Возобновление помощи

"Сейчас мы рассматриваем Украину и боеприпасы", - сказал Трамп журналистам 9 июля перед обедом с африканскими лидерами в Белом доме.

Обещание прозвучало на следующий день после того, как Трамп публично и в довольно жесткой форме высказал раздражение в адрес Путина, заявив, что тот "много несет чуши".

"Он все время очень любезен с нами, но в итоге это оказывается бессмысленным", - сказал Трамп на заседании кабинета министров.

Трамп выразил недовольство Путиным. Трамп и Путин разговаривали по телефону на прошлой неделе. После этого риторика Трампа в адрес Путина резко ужесточилась.

"В целом есть раздражение, что все продвигается не так быстро, как хотелось бы, - и что, возможно, давление в одну сторону подтолкнет их к переговорам", - сказал анонимный высокопоставленный представитель Белого дома.

Конкретные вещи

На саммите НАТО украинцы "просили очень конкретные вещи, и президент согласился на некоторые из них", - добавил чиновник, отказавшись уточнять, какое именно вооружение было одобрено.

Зеленский давно добивается дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые, по его словам, играют ключевую роль в защите украинских городов и критической инфраструктуры от российских атак.

С момента телефонного разговора Путина с Трампом в четверг, Россия нанесла по Украине одни из самых массированных ударов за всю войну, включая 728 дронов с вторника на среду - рекордное число, по данным украинских ВВС.

Пауза в помощи

Будущее военной помощи США Украине оказалось под вопросом на прошлой неделе, когда Пентагон после пересмотра американских военных запасов и помощи по всему миру отметил, что некоторые виды оружия, поступающие в страну, могут понадобиться для других приоритетов США. Как сообщали чиновники, было решено временно приостановить часть помощи.

Белый дом сообщил на прошлой неделе, что министр обороны Пит Хегсет подписал решение остановить часть, но не всю военную помощь.

Тем не менее, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что поставки оружия официально никогда не останавливались и что помощь продолжает поступать в Украину.

Проверка поставок вооружения началась в июне, после того как Хегсет подписал меморандум после консультаций с Белым домом и другими представителями Пентагона, включая Элбриджа Колби, заместителя министра обороны по политическим вопросам. Об этом сообщил один из высокопоставленных представителей Минобороны.

По его словам, меморандум не предусматривал конкретного вывода и не призывал приостанавливать поставки боеприпасов. Он был издан, чтобы ввести механизм, при котором каждый тип боеприпасов проходит дополнительную проверку. Ревизия проводится с целью соответствия будущим намерениям Трампа относительно помощи Украине.

"Если президент хочет отправлять - мы готовы. Если не хочет - мы тоже готовы", - заявил высокопоставленный представитель Минобороны.

По его словам, Хегсет и Колби были единого мнения, когда меморандум был подписан, и до сих пор остаются на одной позиции.

Несколько представителей Пентагона сообщили, что по состоянию 9 июля, спустя более недели после первых сообщений о приостановке, все еще неясно, была ли фактически приостановлена какая-либо помощь и на сколько долго.

Два чиновника Минобороны, также выступившие на условиях анонимности, сообщили, что вполне возможно, что некоторые военные в командной цепочке задержали отправку определенных видов боеприпасов до прояснения позиции высшего руководства.

Санкции против Путина

В Конгрессе лидеры республиканцев ранее выражали сомнения в отношении законопроекта о санкциях, который предложили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Закон предусматривает введение новых санкций против покупателей российской энергии, и некоторые законодатели опасались, что он может связать Трампу руки и помешать его усилиям по налаживанию диалога между Москвой и Киевом.

В апреле Тун поддержал законопроект, но заявил, что ему необходимо провести консультации с Белым домом перед голосованием.

Теперь же и он, и Джонсон заявили, что будут продвигать инициативу - в русле жесткой позиции Трампа по отношению к Москве.

"Владимир Путин демонстрирует нежелание вести себя разумно и серьезно обсуждать мирное урегулирование. Думаю, мы должны послать ему четкий сигнал", - заявил Джонсон журналистам.

Тун сказал в выступлении в Сенате, что законодатели "достигли значительного прогресса" по законопроекту и что он может быть вынесен на голосование уже в этом месяце.