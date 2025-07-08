"Пришло время": сенатор Грэм анонсировал продвижение проекта о санкциях против России
Сенат США рассмотрит законопроект, который позволяет президенту Дональду Трампу вводить 500%-ные пошлины против стран, которые покупают российские товары и финансируют военную машину Москвы.
Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в X (Twitter).
Грэм высоко оценил усилия Трампа по прекращению кровопролития в Украине. Однако, по его словам, для этого нужны партнеры, готовые к сотрудничеству.
Сенатор заявил, что Украина согласилась на прекращение огня и на все предложения о встречах, в то время как Путин продолжает игнорировать мирные инициативы.
"Пришло время дать президенту Трампу больше инструментов для завершения войны", - написал он.
Грэм ожидает, что Сенат продвинет двупартийный законопроект о санкциях против России, который позволит вводить тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не оказывающих помощь Украине.
По его словам, в законопроекте будет предусмотрена президентская оговорка, чтобы предоставить президенту Трампу максимальный рычаг влияния.
"У законопроекта уже 85 соавторов, и их число растет. Пора положить конец этому кровопролитию", - добавил он.
Законопроект Грэма
Напомним, сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь внесли законопроект о санкциях в конце апреля.
Сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о 500%-ных пошлинах для стран, которые покупают российскую нефть.
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