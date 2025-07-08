"Пришло время": сенатор Грэм анонсировал продвижение проекта о санкциях против России

Сенат США рассмотрит законопроект, который позволяет президенту Дональду Трампу вводить 500%-ные пошлины против стран, которые покупают российские товары и финансируют военную машину Москвы.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в X ( Twitter) .

Грэм высоко оценил усилия Трампа по прекращению кровопролития в Украине. Однако, по его словам, для этого нужны партнеры, готовые к сотрудничеству.

Сенатор заявил, что Украина согласилась на прекращение огня и на все предложения о встречах, в то время как Путин продолжает игнорировать мирные инициативы.

"Пришло время дать президенту Трампу больше инструментов для завершения войны", - написал он.

Грэм ожидает, что Сенат продвинет двупартийный законопроект о санкциях против России, который позволит вводить тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не оказывающих помощь Украине.

По его словам, в законопроекте будет предусмотрена президентская оговорка, чтобы предоставить президенту Трампу максимальный рычаг влияния.

"У законопроекта уже 85 соавторов, и их число растет. Пора положить конец этому кровопролитию", - добавил он.