Трамп передав Україні частину з військової допомоги за списком Зеленського, - WP

Зміни відбулися на тлі зростаючого роздратування Трампа через небажання Володимира Путіна всерйоз обговорювати шляхи закінчення війни проти України. Трамп пообіцяв минулого року швидко зупинити конфлікт, але зазнав невдачі.

Високопоставлений представник Білого дому повідомив, що президент погодився на деякі українські запити щодо військової допомоги на основі детального списку, який президент України Володимир Зеленський передав йому минулого місяця під час зустрічі в Гаазі.

На Капітолійському пагорбі спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявили, що спробують цього місяця ухвалити закон, який дасть Трампу можливість запроваджувати санкції проти покупців російських енергоносіїв.

Відновлення допомоги

"Зараз ми розглядаємо Україну і боєприпаси", - сказав Трамп журналістам 9 липня перед обідом з африканськими лідерами в Білому домі.

Обіцянка прозвучала наступного дня після того, як Трамп публічно і в доволі жорсткій формі висловив роздратування на адресу Путіна, заявивши, що той "багато несе нісенітниці".

"Він весь час дуже люб'язний з нами, але в підсумку це виявляється безглуздим", - сказав Трамп на засіданні кабінету міністрів.

Трамп висловив невдоволення Путіним. Трамп і Путін розмовляли телефоном минулого тижня. Після цього риторика Трампа на адресу Путіна різко посилилася.

"Загалом є роздратування, що все просувається не так швидко, як хотілося б, - і що, можливо, тиск в один бік підштовхне їх до переговорів", - сказав анонімний високопоставлений представник Білого дому.

Конкретні речі

На саміті НАТО українці "просили дуже конкретні речі, і президент погодився на деякі з них", - додав чиновник, відмовившись уточнювати, яке саме озброєння було схвалено.

Зеленський давно домагається додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot, які, за його словами, відіграють ключову роль у захисті українських міст і критичної інфраструктури від російських атак.

З моменту телефонної розмови Путіна з Трампом у четвер, Росія завдала по Україні одних із наймасованіших ударів за всю війну, включно з 728 дронами з вівторка на середу - рекордне число, за даними українських ВПС.

Пауза в допомозі

Майбутнє військової допомоги США Україні опинилося під питанням минулого тижня, коли Пентагон після перегляду американських військових запасів і допомоги по всьому світу зазначив, що деякі види зброї, що надходять у країну, можуть знадобитися для інших пріоритетів США. Як повідомляли чиновники, було вирішено тимчасово призупинити частину допомоги.

Білий дім повідомив минулого тижня, що міністр оборони Піт Хегсет підписав рішення зупинити частину, але не всю військову допомогу.

Проте високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що постачання зброї офіційно ніколи не зупинялося і що допомога продовжує надходити в Україну.

Перевірка поставок озброєння почалася в червні, після того як Хегсет підписав меморандум після консультацій із Білим домом та іншими представниками Пентагону, включно з Елбріджем Колбі, заступником міністра оборони з політичних питань. Про це повідомив один із високопоставлених представників Міноборони.

За його словами, меморандум не передбачав конкретного виведення і не закликав припиняти постачання боєприпасів. Він був виданий, щоб запровадити механізм, за якого кожен тип боєприпасів проходить додаткову перевірку. Ревізія проводиться з метою відповідності майбутнім намірам Трампа щодо допомоги Україні.

"Якщо президент хоче відправляти - ми готові. Якщо не хоче - ми теж готові", - заявив високопоставлений представник Міноборони.

За його словами, Гегсет і Колбі були єдиної думки, коли меморандум було підписано, і досі залишаються на одній позиції.

Кілька представників Пентагону повідомили, що станом на 9 липня, більш ніж за тиждень після перших повідомлень про призупинення, все ще незрозуміло, чи було фактично призупинено будь-яку допомогу і на скільки довго.

Два чиновники Міноборони, які також виступили на умовах анонімності, повідомили, що цілком можливо, що деякі військові в командному ланцюжку затримали відправлення певних видів боєприпасів до прояснення позиції вищого керівництва.

Санкції проти Путіна

У Конгресі лідери республіканців раніше висловлювали сумніви щодо законопроєкт про санкції, який запропонували сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь. Закон передбачає введення нових санкцій проти покупців російської енергії, і деякі законодавці побоювалися, що він може зв'язати Трампу руки і перешкодити його зусиллям з налагодження діалогу між Москвою і Києвом.

У квітні Тун підтримав законопроєкт, але заявив, що йому необхідно провести консультації з Білим домом перед голосуванням.

Тепер же і він, і Джонсон заявили, що просуватимуть ініціативу - у руслі жорсткої позиції Трампа щодо Москви.

"Володимир Путін демонструє небажання поводитися розумно і серйозно обговорювати мирне врегулювання. Думаю, ми повинні послати йому чіткий сигнал", - заявив Джонсон журналістам.

Тун сказав у виступі в Сенаті, що законодавці "досягли значного прогресу" щодо законопроєкту і що його може бути винесено на голосування вже цього місяця.