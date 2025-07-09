Спикер Джонсон о жестких санкциях США против России: мы должны послать Путину сигнал

Российский диктатор Владимир Путин не хочет серьезно обсуждать мир с Украиной. Поэтому США должны послать ему сигнал.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Остапа Ярыша в соцсети X .

"Путин продемонстрировал нежелание быть разумным и серьезно обсуждать вопросы посредничества в достижении мира, и я считаю, что мы должны послать ему сигнал - таково мое мнение", - отметил он.

Джонсон прокомментировал законопроект о жестких санкциях против России.

Законопроект о санкциях

Сенатор Линдси Грэм представил в апреле билль S.1241, известный как Sanctioning Russia Act of 2025, который предусматривает введение 500% тарифов на импорт российской нефти, газа, урана и других сырьевых ресурсов. Законопроект также включает "вторичные санкции": аналогичные тарифы будут применяться к странам, которые продолжают торговать с Россией.

Кроме того, в документе прописаны дополнительные меры - ограничения для российских чиновников, финансовых институтов, а также запрет США на импорт российских энергоносителей

Инициатива имеет широкую поддержку в Сенате - более 80 соавторов из обеих партий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он обсуждал возможные новые санкции против России с диктатором Владимиром Путиным.

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