Нетаньяху заявил, что обсудит с Трампом "победу над ХАМАС" и не только

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретиться с Дональдом Трампом. Стороны обсудят "победу над ХАМАС", противодействие Ирану и не только.

Как пишут СМИ, сегодня в воскресенье, Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Перед посадкой на рейс он заявил, что сотрудничество с новой администрацией США может изменить облик Ближнего Востока.

"(Встречи в США - ред.) будут посвящены важным, критическим вопросам, стоящим перед Израилем и регионом — победе над ХАМАС, освобождению всех наших заложников и решению проблемы иранской террористической оси во всех ее компонентах, оси, которая угрожает миру в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем мире", - анонсировал Нетаньяху.

Кроме того, вместе с Трампом он обсудит расширение дипломатических отношений с арабскими странами.

Также выступая перед посадкой в самолет, израильский премьер отметил, что он является первым иностранным лидером, который встречается с Трампом в Белом доме с момента его инаугуруации. Это, в свою очередь, является "свидетельством прочности израильско-американского альянса", а также свидетельством прочной личной дружбы.

"Решения, которые мы приняли в войне, уже изменили облик Ближнего Востока... Наши решения и мужество наших солдат перекроили карту. Но я верю, что работаю в тесном контакте с президентом Трампом, мы можем перекроить ее еще больше, и в лучшую сторону. Я верю, что мы можем укрепить безопасность, расширить круг мира и достичь замечательной эпохи мира посредством силы", - резюмировал он.