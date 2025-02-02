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Нетаньяху заявил, что обсудит с Трампом "победу над ХАМАС" и не только

Воскресенье 02 февраля 2025 18:22
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Нетаньяху заявил, что обсудит с Трампом "победу над ХАМАС" и не только Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретиться с Дональдом Трампом. Стороны обсудят "победу над ХАМАС", противодействие Ирану и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и The Times of Israel.

Как пишут СМИ, сегодня в воскресенье, Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Перед посадкой на рейс он заявил, что сотрудничество с новой администрацией США может изменить облик Ближнего Востока.

"(Встречи в США - ред.) будут посвящены важным, критическим вопросам, стоящим перед Израилем и регионом — победе над ХАМАС, освобождению всех наших заложников и решению проблемы иранской террористической оси во всех ее компонентах, оси, которая угрожает миру в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем мире", - анонсировал Нетаньяху.

Кроме того, вместе с Трампом он обсудит расширение дипломатических отношений с арабскими странами.

Также выступая перед посадкой в самолет, израильский премьер отметил, что он является первым иностранным лидером, который встречается с Трампом в Белом доме с момента его инаугуруации. Это, в свою очередь, является "свидетельством прочности израильско-американского альянса", а также свидетельством прочной личной дружбы.

"Решения, которые мы приняли в войне, уже изменили облик Ближнего Востока... Наши решения и мужество наших солдат перекроили карту. Но я верю, что работаю в тесном контакте с президентом Трампом, мы можем перекроить ее еще больше, и в лучшую сторону. Я верю, что мы можем укрепить безопасность, расширить круг мира и достичь замечательной эпохи мира посредством силы", - резюмировал он.

Соглашение с ХАМАС

Напомним, что незадолго до инаугурации Трампа, между Израилем и ХАМАС было заключено соглашение о прекращении огня, которое состоит из нескольких этапов.

В частности, первой этап начался 19 января 2025 года и продлиться в течение 42 дней. Да это время террористы ХАМАС должны освободить 33 израильских заложников.

Вчера Нетаньяху заявил, что переговоры о второй фазе сделает начнутся в понедельник, 3 февраля 2025 года. В этот день премьер Израиля встретится со спецпосланником США Стивом Виткоффом. На данный момент начало переговоров о второй фазе пока лишь означает, что первый этап идет по плану.

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Нетаньяху ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
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