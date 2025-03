Трамп перед выбором. Какие опасности для Украины возникли в новом раунде переговоров

Как заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, с украинской стороны участие будут принимать специалисты по энергетике, военные и другие специалисты, а также руководство Офиса президента и Минобороны. Со стороны США, по данным The Washington Post, должны быть директор по планированию политики при госсекретаре Майкл Антон, помощники спецпредставителя США по Украине Кита Келлога и представители офиса советника по нацбезопасности Майкла Волца.

Однако появились новые подробности, потенциально опасные для Украины. Накануне разговора Трампа и Путина американские издания Semafor и The New York Times выдали очередную порцию "инсайдов", в частности, о возможном юридическом признании некоторых оккупированных территорий Украины российскими. Это одна из важных красных линий Украины. О ней точно знают в США, но считают, что с ней можно работать. Это косвенно подтвердил эмиссар Трампа по Ближнему Востоку и России Стивен Уиткофф в интервью блогеру Такеру Карлсону.

При написании материала использовались публикации Semafor, The New York Times, Reuters, The Washington Post, заявления украинских и американских политиков, комментарии Дмитрия Левуся.