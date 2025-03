Трамп перед вибором. Які небезпеки для України виникли у новому раунді переговорів

Як заявив речник МЗС України Георгій Тихий, з української сторони участь братимуть спеціалісти з енергетики, військові та інші спеціалісти, а також керівництво Офісу президента й Міноборони. З боку США, за даними The Washington Post, мають бути директор з планування політики при держсекретарі Майкл Антон, помічники спецпредставника США щодо України Кіта Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волца.

Проте з'явилися нові подробиці, потенційно небезпечні для України. Напередодні розмови Трампа і Путіна американські видання Semafor та The New York Times видали чергову порцію "інсайдів", зокрема, про можливе юридичне визнання деяких окупованих територій України російськими. Це одна з важливих червоних ліній України. Про неї точно знають у США, але вважають, що з нею можна працювати. Це непрямо підтвердив емісар Трампа щодо Близького Сходу і Росії Стівен Віткофф в інтерв'ю блогеру Такеру Карлсону.

