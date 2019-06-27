Трамп очікує "дуже хорошу" розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп підтвердив плани спілкуватись із президентом РФ Володимиром Путіном на саміті G20. Про це пише "Голос Америки".

Зазначається, що Трамп відмовився відповідати на запитання журналістки каналу CNN, чи попросить він Володимира Путіна не втручатись у вибори президента Сполучених штатів у 2020-му році.

"У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу - не ваша справа", - заявив президент США.

Раніше у Кремлі підтвердили, що президент Росії Володимир Путін і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведуть окрему зустріч на полях саміту G20 в Осаці 28 червня. Обговорювати будуть і загальний стан двосторонніх справ, стратегічну стабільність і численні регіональні конфлікти - Сирія, Афганістан, Україна, Венесуела, а також Іран.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підніме питання звільнення українських бранців на полях саміту "Великої двадцятки".