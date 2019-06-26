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У Кремлі назвали точну дату зустрічі Путіна і Трампа

Новини » Політика    26.06.2019 - 16:27
У Кремлі назвали точну дату зустрічі Путіна і Трампа
Фото: зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі (kremlin.ru)

Бесіда Дональда Трампа і Володимира Путіна може тривати близько години

Президент Росії Володимир Путін і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведуть окрему зустріч на полях саміту G20 в Осаці 28 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомив помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков, бесіда голів двох держав може тривати близько години.

"Зустріч з Трампом - орієнтовно о 14:00 за місцевим часом (08:00 за київським часом), в 15:00 - друге робоче засідання саміту", - зазначив Ушаков.

Також він додав, що переговори пройдуть на майданчику, яка призначена для зустрічей лідерів, однак підібрала її американська сторона.

"Зустріч з Трампом пройде в зоні переговорів для лідерів в одному з приміщень, приміщення знайшла американська сторона", - сказав представник Кремля.

За його словами, президенти самі визначать порядок денний зустрічі.

"Питання логічні: і загальний стан двосторонніх справ, стратегічна стабільність і численні регіональні конфлікти - Сирія, Афганістан, Україна, Венесуела, природно, іранська проблема і так далі", - сказав Ушаков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підніме питання звільнення українських бранців на полях саміту "Великої двадцятки".

Крім того, президент РФ Володимир Путін озвучив умови звільнення українських політв'язнів. За словами глави РФ, питання подібного роду повинні вирішуватися в комплексі".

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