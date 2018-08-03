В ООН вважають, що заяви Трампа про журналістів можуть призвести до загрози для їх життів

Спецдоповідач ООН заявив, що зауваження Трампа про журналістів можуть призвести до загрози їх життям

Спеціальний доповідач ООН з питання про свободу вираження думок Девід Кей заявив, що заяви президента США Дональда Трампа щодо засобів масової інформації можуть призвести до загрози для життя та безпеки журналістів. Про це повідомляє Reuters.

Так, у спільній заяві з Едісоном Ланса, який працює в Міжамериканській комісії з прав людини, експерт ООН Девід Кей зазначив, що регулярні нападки Трампа на засоби масової інформації порушують основоположні норми.

"Ці заяви суперечать зобов'язанням Сполучених Штатів дотримуватися свободи слова і міжнародного законодавства в області захисту прав людини", - сказав він.

Кей висловив стурбованість тим фактом, що в майбутньому нападки Трампа можуть підвищити ризик застосування насильства щодо журналістів.

Крім того, спецдоповідач ООН також вимагав від американської влади не переслідувати журналістів за їхню відмову розкривати джерела інформації.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про ненависть "брехливих" засобів масової інформації до того, що у нього будуть хороші взаємини з главою Росії Володимиром Путіним.