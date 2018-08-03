Трамп вважає більшу частину ЗМІ "ворогами народу"

Президент США назвав більшу частину ЗМІ "ворогами народу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що до категорії "ворогів народу" варто відносити "фейкові новини", якими є, на його думку, більша частина видань. Про це Трамп написав у Twitter.

Трамп повідомив, що підтримав свою доньку Іванку, яка заявила, що ЗМІ не є "ворогами народу". Однак, за його словами, до цієї категорії слід відносити тільки "фейкові новини".

"Вони запитали мою доньку Іванку, чи є ЗМІ ворогами народу. Вона коректно відповіла ні. Це фейкові новини, які представляють із себе велику частину засобів масової інформації, є ворогами народу", - написав Трамп.

They asked my daughter Ivanka whether or not the media is the enemy of the people. She correctly said no. It is the FAKE NEWS, which is a large percentage of the media, that is the enemy of the people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2018

Нагадаємо, раніше спеціальний доповідач ООН з питання про свободу вираження думок Девід Кей заявив, що заяви президента США Дональда Трампа щодо засобів масової інформації можуть призвести до загрози для життя та безпеки журналістів.

Кей висловив стурбованість тим фактом, що в майбутньому нападки Трампа можуть підвищити ризик застосування насильства щодо журналістів.