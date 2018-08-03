Трамп вважає більшу частину ЗМІ "ворогами народу"

Новини Політика 03.08.2018 - 05:26
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)

Президент США назвав більшу частину ЗМІ "ворогами народу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що до категорії "ворогів народу" варто відносити "фейкові новини", якими є, на його думку, більша частина видань. Про це Трамп написав у Twitter.

Трамп повідомив, що підтримав свою доньку Іванку, яка заявила, що ЗМІ не є "ворогами народу". Однак, за його словами, до цієї категорії слід відносити тільки "фейкові новини".

"Вони запитали мою доньку Іванку, чи є ЗМІ ворогами народу. Вона коректно відповіла ні. Це фейкові новини, які представляють із себе велику частину засобів масової інформації, є ворогами народу", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше спеціальний доповідач ООН з питання про свободу вираження думок Девід Кей заявив, що заяви президента США Дональда Трампа щодо засобів масової інформації можуть призвести до загрози для життя та безпеки журналістів.

Кей висловив стурбованість тим фактом, що в майбутньому нападки Трампа можуть підвищити ризик застосування насильства щодо журналістів.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС