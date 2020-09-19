Трамп оцінив переговори уряду Афганістану і "Талібана"

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з "Талібаном" проходять успішно. Він зазначив, що з талібами можливо домовитися

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Трампа, таліби "втомилися воювати".

"У нас все добре виходить з "Талібаном". У них є воля, вони розумні, у них гострий погляд, але вони 19 років воювали, і вони втомилися від боротьби", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

За його словами, "в найближчі пару тижнів контингент американських військ в Афганістані буде скорочено до 4 тис. осіб, після чого буде зроблено остаточний висновок".

У минулу суботу в столиці Катару стартували переговори між представниками афганського уряду і руху "Талібан". Головними темами переговорів стануть довготривале припинення вогню і політичне врегулювання конфлікту в Афганістані.

Уряд Афганістану контролює столицю країни Кабул, центри провінцій і більшість районних центрів - це близько 30% території країни. В руках "Талібану" перебувають близько 20% територій. За решту країни сторони ведуть суперечку.

Рух "Талібан" зародився в 1994 році. З 1996 по 2001 рік він правив Афганістаном. Офіційною релігією є ашаризм - один з напрямів сунітського ісламу. На підконтрольних територіях рух запроваджує норми шаріату і суворо контролює їхнє виконання.

Нагадаємо, раніше в Німеччині заявили, що США проінформували союзників про подальше скорочення чисельності американських військових в Афганістані в рамках миротворчої місії НАТО "Рішуча підтримка". До листопада цього року американські підрозділи в Афганістані скоротять майже 5 тисяч осіб.