Уряд Афганістану і "Талібан" почали прямі переговори вперше за 20 років

Фото: делегації на переговорах в Катарі (Asia Times)

У суботу, 12 вересня, в Катарі почалися історичні переговори між талібами і політичним керівництвом Афганістану. Це перші майже за 20 років прямі переговори по врегулюванню ситуації в країні.

Про це повідомляє Associated Press.

На церемонії відкриття зустрічі голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла подякував талібів за участь у мирних переговорах і заявив, що сторони хочуть принести мир у Афганістан. Він також закликав до врегулювання вогню. За словами Абдулли, з лютого цього року в країні загинули 12 тисяч мирних жителів, 15 тисяч - отримали поранення.

Один із засновників "Талібану" мулла Абдул Гані Барадара закликав не приносити іслам в жертву особистим інтересам. За словами лідера талібів, сторони повинні прийняти на переговорах релігійні положення. При цьому "Талібан" зобов'язався не вкривати на підконтрольних територіях терористів і провести переговори з урядом Афганістану.

Також на церемонії був присутній держсекретар США Майк Помпео. Він заявив, що переговори триватимуть багато важкої роботи та поступок. Глава Держдепу США висловив надію на збереження в суспільстві прав жінок. Зазначимо, що таліби виступають проти жіночої освіти й обмежують доступ дівчаток у школи.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у своєму Twitter заявив, що почалися переговори є "найкращим шансом на світ".

Уряд Афганістану контролює столицю країни Кабул, центри провінцій і більшість районних центрів - це близько 30% території країни. В руках "Талібану" перебувають близько 20% територій. За решту країни сторони ведуть суперечку.

Рух "Талібан" зародилося в 1994 році. З 1996 по 2001 рік воно правило Афганістаном. Офіційною релігією є ашаризм - один з напрямів сунітського ісламу. На підконтрольних територіях рух запроваджує норми шаріату і суворо контролює їх виконання.

Нагадаємо, раніше в Німеччині заявили, що США проінформували союзників про подальше скорочення чисельності американських військових в Афганістані в рамках миротворчої місії НАТО "Рішуча підтримка". До листопада цього року американські підрозділи в Афганістані скоротять до трохи менш як 5 тисяч осіб.