Трамп получил шанс войти в историю как миротворец: какой ценный подарок сделал ему Нетаньяху

Когда 7 июля 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом на ужин с президентом США Дональдом Трампом, то он не просто совершил официальный визит - он сделал Трампу настоящий подарок для его самолюбия.

Так, Нетаньяху до начала ужина вручил президенту письмо с выдвижением на Нобелевскую премию мира, что стало для Трампа мощным подтверждением его миротворческих усилий и значительным шагом к воплощению его мечты войти в историю как выдающийся миротворец.

Еще бы, Нобелевская премия мира давно является одной из самых больших амбиций Дональда Трампа. Он неоднократно подчеркивал, что заслуживает ее за свои усилия прекратить конфликты по всему миру, в том числе и за попытки положить конец войне между Израилем и ХАМАС в Газе.

"Я останавливаю войны. И я ненавижу видеть, как люди гибнут", - сказал Трамп в понедельник, когда начался ужин.

Сейчас Трампу нужно, чтобы и Нетаньяху, и ХАМАС согласились на условия, которые предусматривают полное прекращение боевых действий.

И вот на этапе, когда переговорщики все еще согласовывали детали соглашения о прекращении огня, Нетаньяху продемонстрировал свою поддержку президенту, передав ему документ с официальным выдвижением на Нобелевскую премию.

"Он кует мир, как мы сейчас говорим, в одной стране, в одном регионе за другим", - сказал Нетаньяху, протягивая руку через стол, чтобы вручить Трампу свой документ. "Итак, я хочу вручить вам, господин президент, письмо, которое я направил в Нобелевский комитет; в нем вас выдвигают на Премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить".

Этот жест стал для Трампа эмоциональным мгновением: "Спасибо большое. Этого я не знал. Вау", - ответил президент, благодарный особенно за признание со стороны израильского лидера.