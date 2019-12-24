ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп відреагував на заяви КНДР про "різдвяний подарунок" для США

Новини » Політика     24.12.2019 - 21:14
Трамп відреагував на заяви КНДР про "різдвяний подарунок" для США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За його словами, США "успішно впораються" з цим подарунком

У вівторок, 25 грудня, президент США Дональд Трамп відреагував на попередження Північної Кореї про "різдвяний подарунок", заявивши, що Сполучені Штати "дуже успішно впораються з цим". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За словами Трампа, США збираються з'ясувати, що це за "подарунок".

"Ми з'ясуємо, що це за сюрприз, і з цим впораємося дуже успішно. Подивимося, що вийде", - сказав він журналістам.

Він також припустив, що це можуть бути чергові випробування балістичних ракет.

"Може бути, це хороший подарунок. Може бути, це подарунок, де він посилає мені красиву вазу, а не ракетний тест", - сказав президент США.

Американські військові командири заявили, що північнокорейська відповідь може включати випробування ракети великої дальності, які Північна Корея призупинила у 2017 році, разом з випробуваннями ядерної бомби.

Як писало раніше РБК-Україна, Північна Корея збирається ввести жорстку політику щодо США в якості "різдвяний подарунок" для Білого дому, що передбачає зняття питання денуклеаризації з переговорів. Крім того, анонсована "жорстка політика" закріпить статус Північної Кореї як держави з ядерною зброєю.

Раніше Трамп заявив, що буде розчарований, якщо в КНДР "щось розробляється", і Сполучені Штати уважно стежать за діями Пхеньяна.

Північна Корея пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю "захиститися від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".

Китай, Японія і Південна Корея об'єдналися в питанні роззброєння КНДР У Палаті представників США не виключають нові звинувачення Трампу
Новини України КНДРДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся