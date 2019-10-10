Трамп відреагував на заяву Зеленського щодо їхньої розмови

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова президента України Володимира Зеленського під час прес-марафону про те, що Трамп не тиснув на нього. Про це президент США написав у Twitter.

Зеленський заявив, що Трамп не намагався шантажувати його ні в ході їх липневого телефонної розмови, ні в ході вересневої зустрічі.

За його словами, метою телефонної розмови з Трампом було організувати наступну зустріч. Крім того, Зеленський хотів довести главі Білого дому, що Україна не є країною корупціонерів і нове керівництво має намір боротися з хабарництвом.

"Президент України тільки що знову рішуче заявив, що президент Трамп не чинив жодного тиску і не робив абсолютно нічого поганого. Він використовував самий сильний мову з усіх можливих. Це має покласти край цій афері демократів", - написав Трамп.

Трамп додав, що відповідь Зеленського повинна припинити розмови про імпічмент.

"Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у четвер, що його суперечливий липневий дзвінок з президентом Трампом не передбачав хабарництва, шантажу або ділової боротьби, як стверджують налаштовані на імпічмент демократи. Це повинно негайно припинити розмови про імпічмент", - додав Трамп.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що дзвінок президента США Дональда Трампа не вплинула на відносини України і Сполучених Штатів Америки. За словами глави держави, в ході телефонної розмови він намагався "затягнути" Трампа в Україну.

Також РБК-Україна повідомляло, що Білий дім опублікував стенограму розмови президентів США і України, який відбувся 25 липня після парламентських виборів в Україні. Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу.