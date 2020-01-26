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Трамп відреагував на можливість переговорів з Іраном

Новини » Політика     26.01.2020 - 03:52
Трамп відреагував на можливість переговорів з Іраном
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Американський лідер негативно відреагував на таку пропозицію

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість переговорів з Іраном про скасування санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Наголошується, що Трамп проти проведення подібних переговорів.

"Міністр закордонних справ Ірану каже, що Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами і хоче скасувати санкції. Спасибі, не треба!" - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США розширила санкції проти Ірану. У новий список увійшли кілька юридичних осіб і бізнесмен Алі Баяндорян, пов'язаний з компанією Triliance Petrochemical.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США вніс у санкційні списки бригадного генерала іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хасана Шавапура. Генерал допустив грубі порушення прав людини проти демонстрантів у місті Машар.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив про значні збитки для економіки країни з-за санкцій США. Зариф відзначив, що збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів

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