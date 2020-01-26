Трамп відреагував на можливість переговорів з Іраном

Американський лідер негативно відреагував на таку пропозицію
Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість переговорів з Іраном про скасування санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.
Наголошується, що Трамп проти проведення подібних переговорів.
"Міністр закордонних справ Ірану каже, що Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами і хоче скасувати санкції. Спасибі, не треба!" - сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США розширила санкції проти Ірану. У новий список увійшли кілька юридичних осіб і бізнесмен Алі Баяндорян, пов'язаний з компанією Triliance Petrochemical.
Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США вніс у санкційні списки бригадного генерала іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хасана Шавапура. Генерал допустив грубі порушення прав людини проти демонстрантів у місті Машар.
РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив про значні збитки для економіки країни з-за санкцій США. Зариф відзначив, що збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів