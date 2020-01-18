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США ввели санкції проти іранського генерала

Новини » В світі     18.01.2020 - 02:22
США ввели санкції проти іранського генерала
Ілюстративне фото (cnet.com)

США називають генерала Шавапура куратором розправи над демонстрантами в місті Машар

Держдепартамент США вніс в санкційні списки бригадного генерала іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хасана Шавапура. Про це повідомив спецпредставник США по Ірану Брайан Хук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держдепу Twitter.

Він зазначив, що генерал допустив грубі порушення прав людини проти демонстрантів у місті Машар.

"У листопаді минулого року він був куратором розправи над 148 безпорадними іранцями в цьому регіоні", - сказав Хук.

Генерал Шавапур на той час командував силовими підрозділами, вводили жорстокі репресії проти іранців, які вийшли на вулиці через різке підвищення цін на паливо.

Дипломат зазначив, що санкції запровадили на основі повідомлень від громадян Ірану, які були отримані за спеціально створеним каналом.

За його словами, в США надійшло вже понад 88 тис. повідомлень про порушення з боку іранської влади, і на їх основі Вашингтон продовжить залучати до відповідальності офіційних представників Ірану.

Нагадаємо, в Ірані в середині листопада почалися масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

РБК-Україна писало, що в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі протестів. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану.

В період з 15 по 19 листопада були вбиті 106 осіб, а також 1000 осіб заарештовані за участь в акціях протесту.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про навмисне приховування владою Ірану масштабів репресивних заходів до учасників протестів.

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